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الإثنين، 09-01-2023 04:18 م

قصي خولي يعلن عن بدء تصوير مسلسل " وأخيراً "

قصي-خولي


الوكيل الإخباري-أعلن النجم قصي خولي من خلال صورة عن بدء تصوير مسلسله الجديد الذي يحمل اسم "وأخيراً " والذي يخوض به المارثون الدرامي الرمضاني 2023 .

وشارك النجم السوري متابعيه على انستغرام بصورة من المسلسل، معلناً من خلالها بدء تصوير أولى مشاهد المسلسل هو وفريق العمل، الذي يضم عدد من النجوم على رأسهم النجمة منى واصف واللبنانية نادين نسيب نجيم والنجم عادل كرم، وآخرين.

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وأرفق الصورة بتعليق مقتضب كتب فيه: "وأخيراً. الله ولي التوفيق". ليتفاعل معه الجمهور بشكل واسع، مؤكدين أنهم بانتظار ما سيقدمه من جديد بعد النجاح الكبير الذي حققه العام الماضي في مسلسل "2020".

 


 

 

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