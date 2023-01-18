فيديو .. هارناز ساندو الملقبة بـ " ملكة جمال الكون السابقة " تتعثر على المسرح

الوكيل الإخباري-انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظة تعثر ملكة جمال الكون على المسرح خلال الحفل.

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وظهرت ملكة جمال الكون السابقة هارناز ساندو، حيث لم تستطع تمالك دموعها أثناء سيرها للمرة الأخيرة بالتاج الملكي.



وبينما كانت تسير إلى واجهة المسرح لتقف أمام المصوّرين، تعثرت، لكنّها سرعان ما استطاعت استعادة توازنها وواصلت المشي وسط تصفيق الحضور، فبادرت إلى شكر الجميع.

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