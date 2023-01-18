الأربعاء 18-01-2023
الوكيل الاخباري

التربية توضح حول نسب النجاح في تكميلية التوجيهي

متى يستقبل الأردنيون خمسينية الشتاء لهذا العام؟

3 إصابات بتدهور مركبة على شارع البتراء في إربد - صور

الترخيص تعلن بيع أرقام اللوحات المميزة بالمزاد العلني الالكتروني

وزيرة التنمية: نحو 4 ملايين دينار لشراء منازل وإنشاء مراكز صحية

هكذا يسيطر الدولار الأمريكي على اقتصاد العالم - أرقام

الائتمان العسكري يوزع الأرباح النصفية عن العام الماضي

8.3 مليون م2 مساحة الأبنية المرخصة بارتفاعٍ نسبته 5.6%

وزير المالية من دافوس: لقاءات مع عدد كبير من المستثمرين لجذبهم للمملكة

الأمن : مداهمة 6 وافدين استخدموا منزلهم لتخزين المخدرات

الأربعاء، 18-01-2023 01:55 م

فيديو .. هارناز ساندو الملقبة بـ " ملكة جمال الكون السابقة " تتعثر على المسرح

image


الوكيل الإخباري-انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظة تعثر ملكة جمال الكون على المسرح خلال الحفل.

اضافة اعلان


وظهرت ملكة جمال الكون السابقة هارناز ساندو،  حيث لم تستطع تمالك دموعها أثناء سيرها للمرة الأخيرة بالتاج الملكي. 


وبينما كانت تسير إلى واجهة المسرح لتقف أمام المصوّرين، تعثرت، لكنّها سرعان ما استطاعت استعادة توازنها وواصلت المشي وسط تصفيق الحضور، فبادرت إلى شكر الجميع.

 

 

الجديد

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
download

أحدث ظهور لدينا حايك بعد اصابتها بالسرطان

436304Image1

اصالة تتحدث عن كواليس انهاء خلافها مع جورج وسوف : انقهر قلبي من جوا

342

الفنان أحمد هارون يفجع بوفاة والدته

595336_original

داوود حسين يوّجه رسالة بعد غيابه عن "خليجي 25"

292396017_432322682225772_1189031638363407857_n

اختيار ملحم زين سفيراً للنوايا الحسنة في لبنان

222

محمد رمضان ينشر فيديو من كواليس تصوير مسلسله الرمضاني

أخبار متعلقة
1955144_0

حسين فهمي يعود إلى المسرح بعد غياب طويل

127-114529-angham-white-in-saudi-arabia-2

أول ظهور لأنغام على المسرح بعد تعافيها .. فيديو