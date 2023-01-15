الأحد 15-01-2023
الوكيل الاخباري

العرموطي : رفع الفائدة على المقترضين بأثر رجعي غير قانوني

المحكمة الدستورية ترد الدفع بعدم دستورية موادّ في قانون منع الجرائم

افتتاح المقر الجديد لبيت الثقافة والفنون ودار خطوط وظلال للنشر بعمان

افتتاح قاعة المرحوم بني خالد بكلية الشريعة باليرموك

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات

وزير الصحة : الحالة الوبائية مستقرة في الاردن

شاهد : اليوتيوبر التركي الشهير كوكسال بابا في الأردن - فيديو

لا وفيات بكورونا في الأردن خلال أكثر من شهرين

الخدمة المدنية يبحث مع نقابة الصحفيين عدة قضايا

إدارة مياه المفرق: المحافظة ستشهد صيف آمن مائيا

الأحد، 15-01-2023 11:22 ص

حسين فهمي يعود إلى المسرح بعد غياب طويل

1955144_0


الوكيل الإخباري-كشف الفنان حسين فهمي عبر حسابه الخاص على "إنستغرام" تعاقده مع البيت الفني للمسرح للعودة إلى خشبة المسرح من جديد وبعد فترة غياب طويلة، منذ قدم المسرحية الشهيرة "أهلاً يا بكوات" مع الفنان الراحل عزت العلايلي في تسعينيات القرن الماضي.

وأكد فهمي أن عودته ستكون عبر عمل مسرحي ضخم يقوم ببطولته ويخرجه المخرج الكبير عصام السيد باسم "إمسك حرامي".

اضافة اعلان


ونشر فهمي صورة جمعته بالمخرج خالد جلال رئيس البيت الفني للمسرح، والفنان محسن منصور مدير عام المسرح الحديث والمخرج عصام السيد، وعلق عليها بقوله: "المخرج الكبير خالد جلال والصديق العزيز عصام السيد والمخرج محسن منصور للاتفاق على مشروعنا القادم بإذن الله مسرحية "امسك حرامي" .

 


وكشف محسن منصور أن المسرحية سوف تعرض للجمهور في عيد الفطر المبارك ضمن الخطة السنوية التي تم الإعلان عنها في مؤتمر "عام جديد ومسرح جديد" الذي عُقِد بالمسرح القومي تحت رعاية وزير الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني والفنان خالد جلال رئيس قطاع الانتاج الثقافي والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح وذلك في بداية يناير 2023.

 


 

لها

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
عبد-الحليم

طارق الشناوي : الفنان أحمد مالك الأنسب لتجسيد شخصية الراحل عبدالحليم حافظ

21444033841653006653

تنبأ بـ وفاته.. أبرز محطات سمير غانم في ذكرى ميلاده

نادين

منتج مسلسل "وأخيراً " بطولة قصي خولي ونادين نسيب نجيم يكشف التفاصيل

20211112111117980

عادل امام يستعد لفيلم الواد وأبوه

659508c2faaa74c6850d5cfdc4fcbd09

تسجيل صوتي مسرب لكاظم الساهر يكشف سبب غيابه عن "خليجي 25"

11

ظهور مؤثر لريم البارودي من عزاء والدها -صور

أخبار متعلقة
127-114529-angham-white-in-saudi-arabia-2

أول ظهور لأنغام على المسرح بعد تعافيها .. فيديو