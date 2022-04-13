تفاصيل غير متوقعة وتكشف للمرة الأولى عن طلاق معتصم النهار وزوجته

الوكيل الإخباري - مؤخرا أثار خبر طلاق الممثل السوري معتصم النهار عن زوجته لين برنجكجي ضجة كبيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.



وبعد مرور فترة على الطلاق أشارت بعض المصادر عن الأسباب الحقيقية وراء طلاق معتصم وزوجته بحسب مقربين من الاخيرة، ولم تكن هي نفس الاسباب التي تداولت من قبل وهي بسبب غيرة لين الشديدة على زوجها.



وأكّدت مصادر بان الحياة الزوجية للثنائي لم تكن مثالية كما كانت تشير الصور الرومانسية التي حرصا على نشرها على السوشال ميديا بشكل مستمر



بل كانت عكس ما تم نشره حيث أن الخلافات كانت بينهما منذ فترة طويلة قبل الطلاق، إذ أن لين كانت قد اكتشفت خيانة معتصم لها اكثر مرة.

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وبالرغم من ذلك كانت زوجة النهار تسامحه على خيانته من أجل اعادة المياه إلى مجاريها والحفاظ على عائلتهم، واضافت هذه المصادر ان معتصم كان قد خان زوجته في احدى المرات مع اعلامية عربية شهيرة.



وبالرغم من ان الخيانة تعدّ سبب قوي للطلاق لكنها لم تكن السبب الوحيد لانفصالهما حيث أكّدت هذه المصادر بان معتصم عنّف زوجته وعاملها بأسلوب غير اخلاقي وحبسها ومنعها من الخروج على حد هذه المصادر وهي تصريحات لا يمكن التأكد منها.



وأردفت هذه المصادر ان النهار دمر حياة زوجتها، من خلال حرمانها من صديقاتها واخذ سيارتها منها وسحب الاقامة اللبنانية منها، ولم يكن هناك طريق للين برنجكجيي سوى الطلاق منه والعودة مع ابنتهما سيدرا إلى سوريا.

لبنان 24