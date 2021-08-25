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الأربعاء، 25-08-2021 04:01 ص

تفاصيل قصة المغنية العالمية سيلين ديون التي أحبّت وتزوّجت رجلاً عربياً

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الوكيل الإخباري - سيلين ديون المُطربة العالميّة والنّجمة التّي طبّقتْ شهرتها الآفاق حزينة هذه الأيام فقد فقدت يوم 18 أغسطس2021 أحد أنجح المنتجين لألبوماتها وهو"روك ديمرس"ونعته في كلمة مؤثرة، وكانت فقدت في شهر أبريل (نيسان) الماضي "جيم  ستينمن"، وهو من أشهر الملحنين لأغانيها ووصفته بالموهوب والمبدع بل ذهبتْ الى حدّ وصفه بـ"العبقري" في مجال الموسيقى.

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حدث زلزل حياتها
وقد تتالتْ على سيلين ديون الأحداث المُؤلمة بعد وفاة شقيقها ثم أمّها، ولكن الموت الذي بعثر أوراق حياتها وخلّف لها حزناً عميقاً هو موت زوجها، ورغم مرور خمس سنوات على رحيله  فإن فراقه هو الحدث الأكبر الذي زلزل كيانها وقد سبب لها وفاته كآبة وحزناً عميقين.
تقول عنه بعد وفاته:" :"لن أرتبط بشخص آخر غير زوجي، فلقد ارتبطت به منذ طفولتي، ولا أتخيل وجود رجل آخر في حياتي غيره والحب الذي أحببته له هو حب عمري، وهو ما أعيش به حياتي كل يوم".

 

قصّة حب
وقصّة حبّ سيلين ديون ووفائها لزوجها الذّي كان يُكبرها ب26 عاماً والذّي تُوفي بين ذراعيها شغلت الرأي العام في بلدها كندا وفي العالم، فقد توفي سنة 2016 بعد معاناته من مرض السّرطان وكانت تزوّجته عام 1994  وأنجبت منه ابناً عمره اليوم عشرون عاما ثمّ توأمين:"إيدي ونلسن"، وهما الآن في العاشرة من العمر، وكان "رينيه آنجليل" قد تزوج مرّتين قبل اقترانه بسيلين وله ثلاثة أبناء من الزيجتين السّابقتين. وقد توفي  في الخامسة والسبعين من العمر.
وقد تخلت الفنانة عن الغناء مدّة أعوام وسخّرت كلّ وقتها وحياتها للعناية بزوجها المريض ورعايته، وكانت تردّد له دائماً : "أحبك رينيه".

 

زوج من أصل عربي

 والملفتُ بهذه المعلومة والتي لا  يعرفها الكثيرون- أن  زوجها «رينيه آنجليل»Rene  ANGELIL هو سليل أسرة عربية مهاجرة  من سوريا، فوالده  يوسف عبد الجليل هو سوري مهاجر وأمه مهاجرة هي أيضاً وهي من أصل لبناني، ولقب "آنجليل" هو في الأصل "عبد الجليل".

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