عاصي الحلاني يشعل أجواء كان الفرنسية بغنائه مع ظهور نادر لزوجته - فيديو

الوكيل الإخباري- شارك الفنان عاصي الحلاني في مناسبة اجتماعية بمدينة كان الفرنسية، برفقة زوجته ملكة جمال لبنان السابقة كوليت الحلاني، وابنته ماريتا وخطيبها آلان سعد.

ولفتت كوليت الأنظار بإطلالتها المميزة، فيما تساءل المتابعون عن غياب ماريتا قليلاً عن الأضواء بعد انفصالها عن زوجها كميل أبي خليل قبل عدة أشهر. كما لم يكن الابن الوليد الحلاني حاضرًا في المناسبة.



وأظهرت فيديوهات من الحدث عاصي وهو يغني أغنيته الشهيرة "بحبك وبغار" وسط تفاعل كبير من الحضور.

