من بينهم ميريام فارس وأصالة.. هذا المرض يصيب أغلب النجوم

التهاب الأحبال الصوتية مشكلة شائعة بين النجوم، إذ عانى منها فنانون كبار مثل عمرو دياب، أصالة، تامر حسني، ومحمد منير، ويتنوع علاجهم بين الجراحة والعقاقير وتدريب الصوت.
أسباب التهاب الأحبال الصوتية:
الإفراط في استخدام الصوت عبر الصراخ أو الغناء لفترات طويلة، مما يرهق الأحبال الصوتية.
التهابات الجهاز التنفسي كالبرد والإنفلونزا.
التهيج الناتج عن التدخين، المواد الكيميائية، أو المشروبات الكحولية.
الارتجاع المريئي الذي يؤدي إلى تلف الأحبال الصوتية.
طرق العلاج:
راحة الصوت: وهي أهم خطوة، تشمل الامتناع عن الغناء والتحدث لفترات.
الأدوية: مسكنات للألم ومضادات حيوية إذا كان الالتهاب بكتيريًا.
علاج الأسباب الأساسية: مثل علاج الارتجاع المريئي أو الإقلاع عن التدخين.
العلاج الطبيعي: عبر المشروبات العشبية الساخنة وتمارين الصوت.
يبقى تدريب الصوت وحمايته هو الحل الأمثل للفنانين لاستعادة جودة صوتهم والحفاظ عليه على المدى الطويل.
