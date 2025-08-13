الأربعاء 2025-08-13 01:45 م
 

هذه أسعار التذاكر لحفل عمرو دياب في بيروت

الب
عمرو دياب
 
الأربعاء، 13-08-2025 12:46 م

الوكيل الإخباري-   يُحيي الفنان المصري عمرو دياب حفلا غنائيا ضخما في بيروت يوم 30 آب الجاري ليكون واحدًا من أبرز الفعاليات الفنية المنتظرة هذا الصيف.

وتتراوح أسعار التذاكر بين عدة فئات، وتصل الفئة الأعلى إلى 200 دولار. 

وأحيا دياب مؤخراً حفلاً ناجحاً ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، وسط حضور كامل العدد

اضافة اعلان

 

لبنان 24

 
 
gnews

أحدث الأخبار

رئاسة الوزراء

أخبار محلية قرارات صادرة عن مجلس الوزراء

عخ

طب وصحة فيتامين د في الصيف.. هل الاستغناء عنه آمن؟

غزة

فلسطين 123 شهيدا في قطاع غزة خلال يوم

مستشفيات البشير

أخبار محلية مستشفيات البشير تعيد توصيل ذراع مبتورة لطفلة تبلغ 14 عاماً

67ه

طب وصحة بعد الإقلاع عن التدخين- إليك ما يحدث لقلبك

دائرة الإفتاء العام

أخبار محلية الأردن يشارك في المؤتمر العالمي العاشر للإفتاء بالقاهرة

يقبث

طب وصحة دراسة: الضحك علاج فعّال للقلق ويعزز الرضا عن الحياة

آليات عسكرية إسرائيلية في غزة

فلسطين جيش الاحتلال يوافق على "المضمون الأساسي" لخطة هجوم في غزة



 
 





الأكثر مشاهدة