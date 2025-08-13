بدرية طلبة ترد على اتهامات بقتل زوجها وسرقة أعضائه

الوكيل الإخباري- خرجت الفنانة المصرية بدرية طلبة عن صمتها عبر بث مباشر، نافية ما تم تداوله عن تورطها في وفاة زوجها المخرج مصطفى سالم أو الاتجار بأعضائه، ووصفت هذه الاتهامات بـ"العبثية" التي تهدف لتشويه سمعتها.



وأكدت أنها لم تُقبض عليها، وتقيم في منزلها بشكل طبيعي، مشيرة إلى أنها تقدمت ببلاغات رسمية ضد كل من أساء إليها أو نشر معلومات كاذبة. كما نفت علاقتها بأي قضايا تمس وفاء عامر، وأكدت أنها ضحية "ذباب إلكتروني" يسعى لتضليل الجمهور.



وشددت على أنها ستتابع القضية قانونيًا لحماية اسمها وأسرتها، مؤكدة أنها لم تُسئ إلا لمن أساؤوا إليها.

