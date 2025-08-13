بدرية طلبة ترد على اتهامات بقتل زوجها وسرقة أعضائه

وأكدت أنها لم تُقبض عليها، وتقيم في منزلها بشكل طبيعي، مشيرة إلى أنها تقدمت ببلاغات رسمية ضد كل من أساء إليها أو نشر معلومات كاذبة. كما نفت علاقتها بأي قضايا تمس وفاء عامر، وأكدت أنها ضحية "ذباب إلكتروني" يسعى لتضليل الجمهور.
وشددت على أنها ستتابع القضية قانونيًا لحماية اسمها وأسرتها، مؤكدة أنها لم تُسئ إلا لمن أساؤوا إليها.
