بعد أزمته الصحية..حريق في مسرح محمد صبحي

وأفادت التحريات أن الحريق طال تجهيزات تقنية حساسة تُستخدم في إنتاج المسرحيات، ويجري حالياً فحص كاميرات المراقبة والاستماع إلى الشهود لكشف ملابسات الحادث.
يُذكر أن صبحي كان قد تعرض مؤخرًا لوعكة صحية إثر الإجهاد أثناء عمله على مونتاج مسرحيته الجديدة "فارس يكشف المستور"، التي يُنتظر عرضها قريبًا.
-
أخبار متعلقة
-
بدرية طلبة ترد على اتهامات بقتل زوجها وسرقة أعضائه
-
هذه أسعار التذاكر لحفل عمرو دياب في بيروت
-
عاصي الحلاني يشعل أجواء كان الفرنسية بغنائه مع ظهور نادر لزوجته - فيديو
-
من بينهم ميريام فارس وأصالة.. هذا المرض يصيب أغلب النجوم
-
جدل واسع في بيروت بسبب حفل تامر حسني.. ما القصة؟
-
أزمات شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب تشتعل مجدداً.. ما القصة؟
-
جورجينا رودريغيز تحتفل بخطوبتها على نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو - صورة
-
بعد حملة تشويه.. حسين الجسمي يتحرك قانونيا في مصر