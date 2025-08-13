الأربعاء 2025-08-13 01:44 م
 

بعد أزمته الصحية..حريق في مسرح محمد صبحي

الأربعاء، 13-08-2025 01:05 م

الوكيل الإخباري-   اندلع حريق في مسرح الفنان محمد صبحي بقرية سمبل على طريق مصر–الإسكندرية الصحراوي، نتيجة ماس كهربائي في غرف المونتاج. وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه سريعًا قبل أن يمتد لباقي أجزاء المسرح، دون وقوع إصابات أو خسائر مادية جسيمة.

وأفادت التحريات أن الحريق طال تجهيزات تقنية حساسة تُستخدم في إنتاج المسرحيات، ويجري حالياً فحص كاميرات المراقبة والاستماع إلى الشهود لكشف ملابسات الحادث.


يُذكر أن صبحي كان قد تعرض مؤخرًا لوعكة صحية إثر الإجهاد أثناء عمله على مونتاج مسرحيته الجديدة "فارس يكشف المستور"، التي يُنتظر عرضها قريبًا.

