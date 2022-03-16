تقرير صحافي عالمي يكشف تصدر عمرو دياب قائمة استماع الشباب الأوروبي

الوكيل الإخباري - كشف تقرير نشره موقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن انتشار الأغاني العربية بين أوساط الجمهور والمستعمين الأوروبين وتحديدًا الشباب.



أوضح التقرير أنه في السنوات الأخيرة أصبح من الشائع أن تُسمع أغنيات عربية في حفلات شبابية في دول أوروبية، وتحديدًا بريطانيا التي لا تختلف أجواء حفلاتها عن نظيرتها في مصر، مشيرًا إلى أن سر انتشار الأغاني العربية كـ"ترند" موسيقي خلال الفترة الأخيرة يرجع إلى خصوصيتها وتميزها الذي لا تجد له مثيلاً في الموسيقى الأوروبية.





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وعنونت "بي بي سي" تقريرها بسؤال: "هل تصبح الموسيقى العربية "الترند" العالمي الجديد؟" حيث أشارت إلى الدور الكبير الذي لعبته أغاني عمرو دياب في نشر الموسيقى العربية أوروبياً وعالمياً.



وقال التقرير: "في أحد مهرجانات الموسيقى الشهيرة في العاصمة البريطانية، لندن، ووسط مئات الأغاني العالمية، تسمع "حبيبي يا نور العين"، إحدى أكثر أغاني الفنان عمرو دياب نجاحاً، تليها أغنية "عيونها" للفنان حميد الشاعري، وتجد مئات من البريطانيين والعرب يتمايلون على هذه الألحان".





لها

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