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الأربعاء، 25-08-2021 04:40 م

توم كروز يقتحم منزل عائلة بريطانية بمروحيته - صور

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الوكيل الإخباري - صدم الممثل الأميركي توم كروز عائلة إنجليزية بعد أن إضطر للهبوط بطائرته الهيليكوبتر بحديقة منزلهم في إحدى المدن في إنكلترا.

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ووفق تقرير أعدته شبكة "بي بي سي نيوز" يتواجد تم حالياً في المملكة المتحدة لتصوير مشاهد الجزء الأحدث من " Mission Impossible"، الذي تشاركه في بطولته الممثلة الأميركية هايلي أتويل، وبسبب إغلاق المطار القريب، سافر كروز بطائرته الخاصّة.

 

وام إبلاغ السيدو أليسون ويب التي تعيش مع عائلتها في وارويكشاير أن شخصا مهما بحاجة للهبوط بطائرته المروحية في منزلها، فوافقت وقالت: "إعتقدت أنه سيكون من الرائع أن يرى الأطفال المروحية تهبط في حديقة منزلنا.. ووصل توم كروز وخرج من الطائرة، وكان الموقف مذهلاً للغاية".

 





 

المصدر - الفن 

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