الثلاثاء 24-08-2021
الوكيل الاخباري

تفاصيل وفيات واصابات كورونا في الاردن اليوم

توضيح حول ايجاز كورونا الحكومي اليوم

الطراونة : الشهر القادم حاسم في الاردن

مهم لمتلقي اللقاح الصيني حول دخول السعودية

تعطل حافلة يربك السير ويتسبب بازدحام خانق في شارع الاستقلال

السعودية..انخفاض ملحوظ بإصابات ووفيات كورونا

ضبط سائق يدخن الأرجيلة أثناء القيادة

ارتفاع متوسط سرعة خدمات الإنترنت في الأردن مع نهاية النصف الأول للعام الحالي

نقابة الصحفيين تحدد يوم 15 تشرين اول موعدا لانتخاباتها

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى اللوزي

الثلاثاء، 24-08-2021 04:17 م

محمد رمضان يلتقط الصور في عزاء حماته ويصدم المتابعين - فيديو

3ipj-9-730x438


الوكيل الإخباري - صدم الفنان المصري محمد رمضان المتابعين بعد انتشار مقطع فيديو له خلال تواجده في عزاء والدة زوجته نسرين عبد الفتاح إذ تجمهر حوله بعض الشبان لإلتقاط صورة "سيلفي"، ورحب رمضان بالمحبين والتقط معهم الصور ولم يبعدهم مما أثار غضب المتابعين الذين اعتبروا أنه لم يحترم المناسبة الإجتماعية.

اضافة اعلان


هذا أشارت بعض الصفحات الإخبارية إلى أن رمضان وصل متأخراً على العزاء، كما حضر عدد كبير من الفنانين لتأدية واجب العزاء.


الجدير بالذكر، أن رمضان قام بالإعلان عن موعد حفله المقبل في السعودية، الأمر الذي جعله في مرمى الانتقادات الحادة من جمهوره وأدى إلى موجة غضب من تصرفه عبر السوشيال ميديا، خاصة وأنه لم يكن قد مضى سوى بضع ساعات على وفاة حماته.

 

 

 

المصدر - الفن

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
download (1)

فنان مصري شهير يوضح قصة بيع أثاث منزله - صورة

59484

اخر التطورات الصحية لحالة الفنان نضال الشافعي

1fb84ce1-5c2e-42de-8090-df7da51cd083

تفاصيل مسلسل يسرا الجديد

ريهام-سعيد.v1

شاهد.. ريهام سعيد تعتذر لسبب صادم وتضع رأسها على كتف إبنتها

111672Image1

جورج وسوف ينشر صورة من زفاف نجله ويوجه له رسالة - صورة

1487514

منى زكي تكشف لأول مرة سر رفض والديها زواجها من أحمد حلمي - فيديو

أخبار متعلقة
naw

نوال الزغبي تستعد لطرح أغنية عليه ابتسامة

5751778_1622999941

نوال الزغبي تشوق المتابعين لأغنيتها الجديدة بهذه الطريقة