محمد رمضان يلتقط الصور في عزاء حماته ويصدم المتابعين - فيديو

الوكيل الإخباري - صدم الفنان المصري محمد رمضان المتابعين بعد انتشار مقطع فيديو له خلال تواجده في عزاء والدة زوجته نسرين عبد الفتاح إذ تجمهر حوله بعض الشبان لإلتقاط صورة "سيلفي"، ورحب رمضان بالمحبين والتقط معهم الصور ولم يبعدهم مما أثار غضب المتابعين الذين اعتبروا أنه لم يحترم المناسبة الإجتماعية.

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هذا أشارت بعض الصفحات الإخبارية إلى أن رمضان وصل متأخراً على العزاء، كما حضر عدد كبير من الفنانين لتأدية واجب العزاء.



الجدير بالذكر، أن رمضان قام بالإعلان عن موعد حفله المقبل في السعودية، الأمر الذي جعله في مرمى الانتقادات الحادة من جمهوره وأدى إلى موجة غضب من تصرفه عبر السوشيال ميديا، خاصة وأنه لم يكن قد مضى سوى بضع ساعات على وفاة حماته.

المصدر - الفن