جاد شويري وحلا الترك يحققان نجاحاً كبيراً بأخر اعمالهما

الوكيل الإخباري - في مشهد مليء بألوان البهجة واللوحات الراقصة التي ذكرتنا بالمسرحيات الغنائية، أطلق جاد شويري وحلا الترك أغنيتهما الجديدة "ليالي الصيف" التي تعد أشبه بنشيد أعلنا من خلاله عن افتتاح فصل الصيف، وعن عودة الأيام المليئة بالفرح والأمل بعد فترة طويلة صعبة على الجميع، وقد حققت "ليالي الصيف" نجاحاً كبيراً منذ الساعات الأولى من إطلاقها.

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"ليالي الصيف"، من كلمات وألحان واخراج جاد نفسه التي وضعها على موسيقى الديجي العالمي روبيرتو فيراري، ووزعها سليمان دميان بطريقة متجددة ومختلفة تدعو الى الرقص والتفاؤل، ما يفسر أرقام المشاهدات المذهلة من الساعات الأولى على إطلاقها.



ومن المؤكد أن الفيديو كليب الذي أضاف كثيراً إلى نجاح الأغنية، مليء بألوان صيفية ظهرت فيه حلا بلوحات راقصة من تصميم مصمم الرقص جان صقر، حيث اكتشفنا من خلاله، حب حلا وإتقانها للرقص بطريقة أنيقة ولافتة، فضلاً عن إطلالاتها المتميزة والبسيطة من توقيع فادي قطايا، شعر بهاء خداج وتصاميم طارق سنو نادين زعني.



ومن خلال هذه اللوحات الراقصة، أعادنا جاد شويري إلى بداياته حيث كان من أوائل الفنانين الشباب الذين رقصوا في كليباتهم وحفلاتهم، وقد أكد مرة جديدة أنه رقم صعب في مجال الأغنية المعاصرة.

المصدر - نواعم