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الخميس، 27-10-2022 02:09 م

جومانا مراد تتجه الى الغناء

d-68-جومانا-مراد-تقتحم-عالم-الغنا-وتؤكد-صوتي-لا-يشبه-أصالة


الوكيل الإخباري - فاجأت الممثلة جومانا مراد جمهورها بالإعلان عن توجّهها الى الغناء مؤكدةً أنها انتهت من تسجيل الصوت وتستعد لتصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب بمشاركة فنانَين يتمتعان بموهبة كبيرة.

وأضافت مراد في تصريحات لبرنامج "the insider بالعربي" رداً على سؤال عن سبب توّجهها الى الغناء، أنها كانت تمر بمرحلة صعبة في حياتها، وتزامن هذا الموضوع مع تلقيها عرضاً بتقديم فيلم سينمائي من شركة لها باع طويل في إنتاج الأغاني، فرفضت الفيلم لأنه لم يعجبها، لكنها مازحتهم بأنها تريد الغناء، وهو ما حصل فعلاً.

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وأشارت جومانا مراد إلى أنها ليست أصالة ولا تمتلك صوتاً طربياً ولكن لديها خامة صوت جيدة، مؤكدةً: "كل شي بتحسوه وبتحبوه اعملوه، ما تفكروا بحكي حدا، لا شو فلان راح يقول وفلانة راح تقول، شو الدنيي كلها راح تقول، ما دام إنتو مقتنعين بشي اعملوه، عملوا اللي بيبسطكم".

 

 

لها 

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