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الأربعاء، 12-10-2022 11:34 ص

عمرو دياب صانع نجوم

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الوكيل الإخباري - نجم سابق عصره.. Trendsetter متجدد بالأغاني والشكل كل هذا ينطبق بالفعل على عمرو دياب الذي يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ 61 وهو مازال في القمة، فلا أحد يختلف على نجوميته الذي إستطاع أن يحافظ عليها لأكثر من 30 سنة في مجال الغناء.

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ويمكننا القول أن عمرو صانع نجوم، فأي أحد يرتبط اسمه فيه يضمن أن يتحول لنجم، فهو كان السبب وراء شهرة عدد كبير من أشهر الملحنين، الشعراء والموزعين الذين تعتبر أغنية ناجحة لهم مع عمرو بداية طريقة الشهرة لهم، وباب للتعاون مع نجوم آخرين، والموضوع لا يتوقف عند صناع الأغاني، فأيضاً الـ Models الذين ظهروا بكليباته حياتهم قبل ظهورهم مع عمرو غير عن بعده.

 

ET بالعربي 

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