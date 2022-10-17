جومانا مراد تعود للسينما مع محمد رمضان

الوكيل الإخباري - تصور الممثلة السورية جومانا مراد مشاهدها في فيلم 'على الزيرو' المقرر عرضه في الصيف المقبل بعد غياب طويل عن الشاشة حيث آخر مشاركاتها كانت في فيلم الحفلة عام 2013.

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الفيلم يجمعها بالفنان المصري محمد رمضان والممثلة نيللي كريم وهو من تأليف مدحت العدل وتدور احداثه في اطار إجتماعي كوميدي.

وتظهر جومانا مراد ضيفة شرف في فيلم "القصر الملعون" مع دينا الشربيني وأحمد داوود ومحمود عبد المغني، وهو من تأليف وإخراج وائل عبدالله.



نشاط مراد لا يقتصر على الشاشة الكبيرة بل هي تشارك في مسلسل "مهب الريح" الى جانب الممثلة التونسية هند صبري والممثل إياد نصار.

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