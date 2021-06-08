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الثلاثاء، 08-06-2021 12:08 م

حاتم العراقي يحقق نجاحاً كبيراً ويتخطى المليون بأغنيته الجديدة -صورة

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الوكيل الإخباري - نجاح جديد يضيفه الفنان حاتم العراقي الى رصيده الفني، بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنيته المنفردة المصورة الأخيرة "بعد حبني" التي تخطت المليون ونصف مشاهدة خلال أيام قليلة بعد طرح الأغنية عبر قناته الرسمية في اليوتيوب، من إخراج اللبنانية رندلى قديح.

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وتعاون حاتم العراقي مع الشاعر العراقي حازم جابر، ولحّن الأغنية الملحن العراقي علي جاسم، وأسند مهمة التوزيع والمكس والماسترنغ للموزع العراقي حسام الدين.


وقد لاقت أغنية "بعد حبني" تفاعلاً كبيراً من الجمهور عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي المتنوعة، وتعليقات إعجاب كبيرة بالأغنية والأداء وبإطلالة حاتم في الكليب المصور وسط أجواء من الفرح والحركة.

 

 


 

المصدر - نواعم

 

 

 

 




 

 


 

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