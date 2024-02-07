حادث مأساوي خلال تصوير مسلسل 'وندر مان'

الوكيل الإخباري - توفي أحد أفراد طاقم العمل في "استديوهات مارفل"، بعد تعرضه لحادث مؤسف أثناء تصوير مسلسل "wonder man".



ووفقاً لـ "ديد لاين"، فإن عامل الحفر توفي بسبب سقوطه من المنصة على العوارض الخشبية أثناء إعداد موقع تصوير المسلسل، في استوديوهات "رادفورد" التابعة لـ "مارفل"، في وقت لم يكن التصوير فيه يحدث.

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أصدرت النقابة العاملين في السينما والتلفزيون والمسرح بياناً إلى "فوكس نيوز" من رئيسها، ماثيو د. لوب.

أوضحت فيه "أن هذه الخسارة مأساوية"، مؤكداً أن "السلامة في موقع التصوير هي أولويتهم القصوى".



وردت "مارفل" بعدها في بيان لـ "ديد لاين" "خالص تعازينا لعائلة المتوفي، وإننا نعمل للتحقيق في ملابسات هذا الحادث".



ويذكر أن مسلسل "wonder man" تم تأجيل تصويره أكثر من مرة بسبب إضراب الكتاب والممثلين في الصيف الماضي، ومن المقرر أن يبدأ إنتاجه الشهر المقبل.

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