الأربعاء 07-02-2024
الوكيل الاخباري
 

ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي على غزة الى 27708 شهيداً

الرئيس الإيراني: يجب السماح للفلسطينيين بتقرير مصيرهم

سوريا.. كشف الحصيلة النهائية للعدوان الإسرائيلي على حمص

مدير الأمن العام يكتب: عهد العطاء

القوات المسلحة: مقتل 3 مهربين على واجهة المنطقة العسكرية الشرقية

الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بوقف حرب الابادة الجماعية في غزة

أوتشا: إسرائيل رفضت 22 طلبا الشهر الماضي لتوصيل المساعدات لشمال قطاع غزة

حماس: مزاعم الاحتلال بتلقي أموال من الخارج مثير للسخرية

التعليم العالي تعلن عن منح دراسية للبكالوريوس في الخارج - تفاصيل

مجلس النواب يعدل فقرة بالمادة 41 في معدل قانون الانتخاب

عاجل

القوات المسلحة: مقتل 3 مهربين على واجهة المنطقة العسكرية الشرقية

الأربعاء، 07-02-2024 01:35 م

حادث مأساوي خلال تصوير مسلسل 'وندر مان'

2024271210228730H


الوكيل الإخباري - توفي أحد أفراد طاقم العمل في "استديوهات مارفل"، بعد تعرضه لحادث مؤسف أثناء تصوير مسلسل "wonder man".

ووفقاً لـ "ديد لاين"، فإن عامل الحفر توفي بسبب سقوطه من المنصة على العوارض الخشبية أثناء إعداد موقع تصوير المسلسل، في استوديوهات "رادفورد" التابعة لـ "مارفل"، في وقت لم يكن التصوير فيه يحدث.

اضافة اعلان


أصدرت النقابة العاملين في السينما والتلفزيون والمسرح بياناً إلى "فوكس نيوز" من رئيسها، ماثيو د. لوب.

 

أوضحت فيه "أن هذه الخسارة مأساوية"، مؤكداً أن "السلامة في موقع التصوير هي أولويتهم القصوى".

 


وردت "مارفل" بعدها في بيان لـ "ديد لاين" "خالص تعازينا لعائلة المتوفي، وإننا نعمل للتحقيق في ملابسات هذا الحادث".

 


ويذكر أن مسلسل "wonder man" تم تأجيل تصويره أكثر من مرة بسبب إضراب الكتاب والممثلين في الصيف الماضي، ومن المقرر أن يبدأ إنتاجه الشهر المقبل.

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
676120

فيلم محمد فراج يحصد جائزة أفضل فيلم مصري لعام 2023

176-110305-somaya-al-khashab_700x400

بعد غياب سنوات.. عودة نجمات إلى دراما رمضان 2024

5708739

الصور الأولى للفنان اللبناني فادي إبراهيم بعد بتر ساقه

عمرو ثقل

عمرو دياب يدعم ابنة فنانة مشهورة بهذه الطريقة - صورة

thumb

ياسمين عبد العزيز تؤدي مناسك العمرة - صورة

Screenshot 2023-12-27 131607

شيرين عبد الوهاب تستعد لطرح أغنية 'الدهب'

أخبار متعلقة
main_image65c1d4eacaad3

وفاة أسطورة الكوميديا ستيف براون

قصي خولي

انهيار الفنان قصي خولي خلال مراسم تشييع جثمان والده - صور

image (1)

الموت يغيب الفنان محمد غباشي

غسان-مكانسي-e1705151691817

وفاة الممثل السوري غسان مكانسي

Doc-P-746379-638404724667689004-780x405

الموت يفجع الفنانة نادين الراسي