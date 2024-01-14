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الأحد، 14-01-2024 01:23 م

وفاة الممثل السوري غسان مكانسي

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الوكيل الإخباري - غيب الموت الفنان السوري غسان مكانسي، عن عمر ناهز الـ 74 عاماً، وذلك بعد صراع مع المرض، مما سبب هذا الخبر الحزن بين الأوساط الفنية والجمهور

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وقالت نقابة الفنانين السورية، عبر حسابها الرسمي على فيسبوك: تعازينا القلبية بوفاة الزميل الفنان القدير غسان مكانسي، إنا لله وإنا إليه راجعون.

الجدير بالذكر ان غسان مكانسي هو ممثل ومنتج ومخرج إذاعي ومسرحي، من مواليد مدينة حلب، وتشمل أعماله المسرح والإذاعة والتلفزيون والسينما، وهو مدير فرقة مسرح الساعة، ومدير مسرح نقابة الفنانين وأمين سر النقابة الأسبق، شغل منصب مدير نادي شباب العروبة للآداب والفنون، وعضو في نقابة الفنانين منذ عام 1976. 

 

لبنان 24

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