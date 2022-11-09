مفاجأة مميزة من إيمي سمير غانم لحسن الرداد - فيديو

الوكيل الإخباري - نشر حسن الرداد فيديو له مع إيمي سمير غانم أثناء مفاجئتها له أثناء العرض الخاص لفيلم "تحت تهديد السلاح" على السجادة الحمراء ترتدي فيه ثياب طويلة وغطاء رأس على شعرها، لإخفاء وجهها ودخلت وسط الجمهور لالتقاط الصور معه قبل أن يتعرف عليها ويحتضنها بعدما ظهر متفاجئًا.

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وعلق حسن الرداد على الفيديو قائلاً: "أحلى مفاجئة في الدنيا، كنت في العرض الخاص لفيلم تحت تهديد السلاح في جدة وإيمي كانت في دبي، وراجعة مصر وفي وسط ما أنا بتصور مع الناس الجميلة، جات واحدة وسط الزحمة تتصور معايا ووشها كله متغطي، وطبعا عرفتها من عينيها على طول، إيمي جات تحضر العرض الخاص في جدة وتعملي مفاجأة، وأشار لإيمي في نهاية كلامه وكتب لها أحبك للأبد".







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