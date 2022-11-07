فيلم 'تحت تهديد السلاح' يتصدر قائمة الإيرادات

الوكيل الإخباري - يواصل فيلم "تحت تهديد السلاح" حصد النجاح في دور العرض السينمائية وذلك منذ اليوم الأول لعرضه، حيث تصدر قائمة الإيرادات في دور العرض.



وجاء فيلم "تحت تهديد السلاح" في المركز الأول، متفوقا على 9 أعمال أخرى تتنافس بدور العرض.

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فيلم "تحت تهديد السلاح" بطولة حسن الرداد، مي عمر، شيرين رضا، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عباس أبو الحسن، هلا السعيد، جوري بكر، أحمد بدير، وعدد آخر من الممثلين وضيف الشرف فتحي عبد الوهاب، من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

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