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السبت، 23-04-2022 11:29 ص

حسن الرداد يكشف موعد عودة زوجته إيمي سمير غانم الى التمثيل - فيديو

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الوكيل الإخباري - خلال لقائه مع برنامج "Et بالعربي" المذاع على قناة mbc4، كشف الفنان حسن الرداد عن موعد عودة زوجته الفنانة إيمي سمير غانم الى التمثيل بعد غياب لفترة عن الجمهور بسبب وفاة والديها الفنانَين سمير غانم ودلال عبدالعزيز.

وقال الرداد: "إيمي شخصية حساسة جداً ولسة متأثرة لأن الظرف صعب بس قريب هتبدأ تنزل وتشتغل وبإذن الله نشتغل عمل أنا وإيمي مع بعض".

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وعن رأيها في مسلسله "بابلو"، قال: "إيمي من الشخصيات اللي معندهاش مجاملة وصريحة ومن أهم الناس اللي بهتم برأيهم وهي لو حاجة مش عجباها مش بتتفرج أصلا" .

 

 

لها

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