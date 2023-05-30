حسين الجسمي وكاظم الساهر يجتمعان معاً في حفل بدبي

الوكيل الإخباري- يستعد النجمان الإماراتي حسين الجسمي والعراقي كاظم الساهر لإحياء حفل غنائي ضخم في دبي، في الشهر المقبل، ضمن الدورة الـ26 من "مفاجآت صيف دبي"، واحتفالاً بعيد الأضحى.

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ويستعد الجسمي لإحياء حفل غنائي "مجاني" يوم السبت المقبل في عمان ، في المدرج الروماني، هدية من الإمارات إلى الشعب الأردني، بمناسبة حفل زفاف ولي العهد الأمير الحسين، وبعد 15 دقيقة من طرح التذاكر، أعلنت الشركة المنظمة نفادها.