حسين الجسمي يعايد الأمهات بأغنية أمي جنة

الوكيل الإخباري - لم تغب الأم عن ذاكرة الفنان حسين الجسمي، وهو الذي آثر أن يعايدها بأغنية جديدة حملت عنوان «أمي جنة»، عبر من خلالها عن المشاعر الجياشة والحب الاستثنائي للأم، وقدمها بأسلوب وطريقة جديدة، إذ استخدم فيها رؤيته الموسيقية الخاصة.

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إذ تولى «جبل الأغنية العربية» صوغ الجمل اللحنية للأغنية الجديدة التي تعاون فيها مع الشاعر كرار الدلفي، ومع الموزع الموسيقي زيد عادل، بينما تولى المهندس جاسم محمد مهمة المكساج والماستر للأغنية الجديدة التي استطاعت منذ اللحظة الأولى لإطلاقها أن تحلق في فضاء موقع يوتيوب، والمنصات الإلكترونية المختلفة، في وقت باتت تقف فيه الأغنية على مشارف الـ100 ألف مشاهدة على موقع يوتيوب، إذ يتوقع لها أن تواصل تحليقها في الفترة المقبلة.

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