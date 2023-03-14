حضور كبير لحفل نانسي عجرم في مونتريال بـ كندا

الوكيل الإخباري- أحيت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، حفلا مميزا في مونتريال بـ كندا، حضره عدد كبير من جمهور ومحبي نانسي الذين عبروا عن سعادتهم للقاء فنانتهم المفضلة، ما ظهر واضحا من خلال تفاعلهم الكبير معها خلال تقديم أغنياتها.

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وأشعلت نانسي الاجواء في الحفل، حيث قدمت باقة من اجمل اغنياتها الجديدة والقديمة، وسط تفاعل كبير بين الجمهور الذي راح يردد اغنياتها بشكل عفوي، ما زاد من الاجواء الحماسية والرائعة في الحفل، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر نانسي على المسرح والاجواء المميزة التي خلقتها في الحفل.

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