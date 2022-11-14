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الإثنين، 14-11-2022 04:47 م

حفل مكتمل العدد للفنان ماجد المهندس في أبو ظبي

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الوكيل الإخباري-أحيا الفنان العراقي ماجد المهندس حفلاً جماهيرياً كبيراً في أبو ظبي بمناسبة مرور خمس سنوات على انشاء متحف اللوفر أبو ظبي بالتعاون مع متحف اللوفر في فرنسا.

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غنى المهندس في حفلة طربية جمعت ما يزيد عن ثلاثة آلاف شخص حيث تم تشييد مسرح مرافق لمتحف اللوفر.


أطرب المهندس الحضور بباقة من اجمل اغانيه، حيث غنى رائعته "يهزك الشوق" واغنياته الشهيرة فراح الجمهور يرددها معه عن ظهر قلب. وقبل الحفل قام المهندس بجولة في المتحف معبراً عن اعجابه بالصرح الذي يجمع بين التقدم الثقافي الذي تختبره الامارات والخبرة الفرنسية الكبيرة في عالم الفن والمتاحف.

 

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