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الإثنين، 05-12-2022 09:14 ص

حقيقة إحالة الفنانة منة شلبي لمحكمة الجنايات

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الوكيل الإخباري-انتشرت خلال الساعات الماضية أخبار على بعض المواقع الإخبارية تؤكد إحالة الفنانة منة شلبي إلى محكمة الجنايات على إثر ضبطها بمطار القاهرة عائدة من الولايات المتحدة الأميركية وبحوزتها مواد مخدرة وفقا لأمن المطار .

من ناحيتها أصدرت النيابة العامة بياناً نفت خلاله الخبر المتداول بالمواقع الإخبارية، والذي يؤكد إحالة منة شلبي إلى محكمة الجنايات في القضية المتهمة فيها بإحراز مواد مخدرة، حيث أكدت النيابة العامة أن القضية ما زالت قيد التحقيقات.

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وتابعت النيابة العامة في بيانها: "تُهيب النيابة العامة بكافة المؤسسات الصحافية والإعلامية الالتزام بما تصدره إدارة البيان بمكتب النائب العام من بيانات، بشأن القضايا التي تباشر النيابة العامة التحقيقات فيها، باعتبارها هي المصدر الرسمي الوحيد لكافة المعلومات المتعلقة بأعمال النيابة العامة".

 

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