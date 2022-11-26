منة شلبي تنهار في التحقيق .. وهذا ما قالته

الوكيل الإخباري - نفت الفنانة المصرية منة شلبي في تحقيق أمني أولي، حيازتها للمواد المخدرة والمضبوطات التي عثر عليها بمطار القاهرة، أثناء عودتها من الولايات المتحدة الأميركية.

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وقالت شلبي إنها لا تعلم شيئا عن المخدرات المضبوطة بحقيبتها، مؤكدة أنها أثناء وصولها صالة رقم 3 بمطار القاهرة، طلب منها المسؤولون دخول غرفة خاصة داخل المطار للتفتيش، وفوجئت الفنانة بإخبارها واتهامها بأن حقائبها تحتوي على 12 كيسًا من نبات ماريجوانا المخدر، وحلويات بها مواد مخدرة.



ودخلت منه شلبي في حالة من الانهيار أمام جهات التحقيق وقالت: ” أنا معرفش عن المخدرات دي حاجة مش بتاعتي“.



كما طالبت النقابة ”احترام خصوصية أعضائها وعدم الخوض في أعراضهم، مناشدة المواقع الإخبارية ومواقع التواصل والجميع انتظار واحترام التحقيقات“.



وأمرت النيابة العامة في مصر بعدها، بإخلاء سبيل الممثلة منة شلبي، بضمانة مالية قدرها 50 الف جنيه مصري، بعد استجوابها إثر ضبطها بمطار القاهرة الدولي عائدة من الخارج وبحوزتها مواد تشتبه في كونها مخدرات.

فوشيا