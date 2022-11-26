أشرف زكي يعلق على حادثة منة شلبي .. فيديو

الوكيل الإخباري-في تطورات لقضية منة شلبي، عادت منة إلى منزلها، بعد إخلاء سبيلها من قسم شرطة النزهة بكفالة بلغت 50 ألف جنيه بحسب ما أمرت به النيابة العامة.

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وبعد ضبطها وبحوزتها مواد تشبه المخدرات في المطار ، تم التحقيق مع منة شلبي بمجمع محاكم مصر الجديدة بحضور محاميها ممثلين في المستشار جميل سعيد ومحمد أبو شقة وشعبان سعيد محامي نقابة المهن التمثيلية.



وحرص على التواجد معها أمام النيابة كل من أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، عزوز عادل عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، المخرجة مريم أبو عوف، أمير شاهين، إنجي علي.



فور إخلاء سبيل منة شلبي، حرص أشرف زكي، طمأنة الجمهور على منة في ظهور خاص عبر "ET بالعربي"، حيث قال: "حمد لله على سلامتها وربنا يطمنا عليها ويطمن أهلها زملائها ومحبيها وبشكر النيابة العادلة والقضاء العادل، ونحترم رأي النيابة ولا تعليق على قرارات النيابة، والتحقيقات تأخذ مجراها".



أشرف زكي، على خلفية التعامل الإعلامي مع أزمة منة شلبي، قائلاً: "لازلت أناشد الصحفيين والإعلاميين والذي أعتبرهم وأنفسنا كفنانين وجهان لعملة واحدة، بألا يجب انتهاك الخصوصية والحياة الشخصية ونشر بيانات شخصية وتداول صورة جواز السفر والنيل من سُمعة منة.. فالمتهم برئ حتى تثبت إدانته".



وتابع أشرف زكي على خلفية أزمة منة شلبي، "أتمنى حرصًا على علاقتنا ببعضنا البعض وعلاقتنا كبشر بشكلٍ عام، وانطلاقًا من مبدأ جبر الخواطر والرحمة والإنسانية، أناشد الصحفيين والإعلاميين بالحفاظ على علاقتنا العظيمة ونحافظ على سمعة بعض".



وأشار إلى وجود فريق كبير من المحاميين والمستشارين معها طوال اليوم داخل النيابة، على رأسهم محمد أبو شقة وجميل سعيد وشعبان سعيد محامي نقابة الممثلين، لتقديم الدعم الكامل لها والدفاع عنها.



كما تحدث عن حالة الدعم والحب التي تحظى بها منة شلبي، والقلق الذي انتاب جمهورها وزملاءها منذ بداية الأزمة، مؤكدًا أن "منة تحظى بحب ودعم كبير من قبل زملائها، والموبايل الخاص بي ظل مشغولاً لساعات طويلًا باتصالات من قبل زملاءها الفنانين سواء من داخل مصر وخارجها، يحاولون الاطمئنان عليها.. هي ربنا يكون في عونها كونها في ابتلاء صعب وأدعوا الله أن تجتاز هذه المحنة بسلام".

