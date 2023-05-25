حقيقة زواج النجمة أنغام من شخصية خليجية بارزة

الوكيل الإخباري- ترددت أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة، تشير إلى زواج المطربة أنغام، من شخص خليجي مشهور، وهو ما جعل الجمهور يبحث بشكل كبير عن حقيقة هذه الأقاويل.

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ومن جانبها، ولم تعلق أنغام على هذه الشائعة بشكل صريح، لكن الفنانة اكتفت بنشرها أغنية سيبك أنت، أحدث أعمالها الفنية التي حرصت على أن تروج لها، في ستوري لها، بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، واعتبر البعض هذه رسالة غامضة من المطربة، بعد انتشار شائعات حول زواجها من شخص خليجي، هذا بجانب أنه نفى مصدر مقرب من الفنانة هذه الشائعة.



وأكد المصدر لـموقع " القاهرة 24" أن كل ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة، بشأن ارتباط أنغام أو زواجها من شخص خليجي، أمر عار تماما من الصحة، موضحا أن قربه من نجمة مصر الأولى، يجعله على يقين بأنها لا تتطلع إلى مثل هذه الأقاويل.



وفي سياق آخر، كانت أحييت أنغام حفلًا ضخمًا على مسرح أرينا دبي، وتألقت المطربة في هذا الحفل، من خلال تقديمها مجموعة من الأغاني الذي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.