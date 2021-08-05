حقيقة زواج وائل كفوري في قبرص - صورة

الوكيل الإخباري - تردد خلال الايام الاخيرة أن الفنان اللبناني وائل كفوري سافر الى قبرص برفقة حبيبته الجديدة شانا عبود وتزوجها مدنياً كما فعل في زواجه الاول من أنجيلا بشارة.

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و قد بقيت القصة غامضة نوعاً ما لان الفنان سبق وأكد انه مع المساكنة و ان الزواج مؤسسة فاشلة وفجأة تغيرت الامور في حياته الخاصة وظهرت شانا كمشروع عروس مستقبلية.



معلومات موقع "الفن" نفت موضوع الزواج وأشارت الى أن كفوري كما هو واضح لا يفكر بتكرار تجربة الزواج وهناك توافق مع حبيبته شانا عبود حول هذه المسألة خصوصاً انها مطلقة مثله.

المصدر - الفن