الجمعة 06-08-2021
الوكيل الاخباري

تضرر 12 ألف شخص جراء الأمطار في السودان

انفجار يستهدف رتلا للتحالف بالعراق

الرئيس التونسي: لا حوار إلا مع الصادقين الثابتين

الخارجية الأمريكية تدعو إلى عدم ترحيل العائلات من الشيخ جراح

تنقلات واسعة لموظفي وزارة الشباب

إربد : أمسية أدبية شعرية بعنوان في هديل الأقحوان

كورونا يفرض حظر تجوال كلي في ليبيا

الجامعة العربية تحذر من التوتر على الحدود اللبنانية واسرائيل

ورشة عمل توعوية حول التوعية بمخاطر الألغام والمخلفات الحربية في إربد

الحنيفات: المزارع الريادية تعمل على النهوض بالقطاع الزراعي ودعم المزارعين

الخميس، 05-08-2021 11:14 م

حقيقة زواج وائل كفوري في قبرص - صورة

138736Image1-1180x677_d


الوكيل الإخباري - تردد خلال الايام الاخيرة أن الفنان اللبناني وائل كفوري سافر الى قبرص برفقة حبيبته الجديدة شانا عبود وتزوجها مدنياً كما فعل في زواجه الاول من أنجيلا بشارة.

اضافة اعلان

 

و قد بقيت القصة غامضة نوعاً ما لان الفنان سبق وأكد انه مع المساكنة و ان الزواج مؤسسة فاشلة وفجأة تغيرت الامور في حياته الخاصة وظهرت شانا كمشروع عروس مستقبلية.


معلومات موقع "الفن" نفت موضوع الزواج وأشارت الى أن كفوري كما هو واضح لا يفكر بتكرار تجربة الزواج وهناك توافق مع حبيبته شانا عبود حول هذه المسألة خصوصاً انها مطلقة مثله.

المصدر - الفن 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
main_image5e4b9bb9eee07

حسين المهدي بديل فهد البناي في مسرحية قحفية وغترة وعقال - صور

0

محمد حماقي يطرح 'زيها مين' أول أغاني ألبومه الجديد - فيديو

127-171824-art-support-hussein-al-jasmi_700x400

حسين الجسمي يحصد نصف مليار مشاهدة بـ'البنط العريض'

BeFunky-collage-2021-07-13T100216.979

إلهام الفضالة تبارك لـ نيللي كريم على ارتباطها وتعلق على فارق العمر بينهما - صورة

7745291-396979090

تامر حسني يعلن موعد حفله الجديد في صيف جدة

620212515334174908219

وفاة فنان شهير إثر اصابته بفيروس كورونا.. صور