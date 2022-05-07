السبت 07-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

وفيات السبت 7-5-2022

الاحتلال يغلق قرية رنتيس غرب رام الله

2837 أطنان من الخضار والفواكه ترد المركزي اليوم - تفاصيل

مصر تنفي وقف حركة تداول الذهب

الصحة تعلن مراكز تطعيم كورونا السبت - أسماء

ارتفاع عدد قتلى انفجار فندق في هافانا

أجواء ربيعية في أغلب مناطق المملكة اليوم

شحنة أسلحة أميركية في الطريق لأوكرانيا

اصابتان بحادث سير في مادبا

الحرب الروسية تفقد أوكرانيا ثلث إنتاجها من القمح

السبت، 07-05-2022 08:26 ص

حقيقة وفاة الفنان المصري يحيى الفخراني

يحيى


الوكيل الإخباري - كشفت أسرة الفنان المصري يحيى الفخراني حقيقة وفاته، بعد تداول أنباء حول ذلك.

اضافة اعلان


وأكدت، حسبما أفاد موقع صحيفة «الوفد»، أن الفخراني بصحة جيدة، نافيةً كل ما يثار من شائعات بخصوص حالته الصحية.


يُذكر أن آخر مسلسل قدَّمه يحيى الفخراني «نجيب زاهي زركش»، وحقق نجاحاً كبيراً، وشارك في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الفن، أبرزهم: أنوشكا، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفي، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسري، وتميم عبده، ومحمد الصاوي، وفتوح أحمد، والعمل من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج شادي الفخراني.

 

البيان


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ح

حقيقة ارتباط أبو هشيمة ومي عز الدين

52022619452165169276

من هو صاحب جملة "جزرة وقطمها جحش" في مسلسل الكبير أوي؟

image

296 مليون جنيه كلفة انفصال أبوهشيمة عن ياسمين صبري

406772Image1

اشتباكات بين جمهور محمد رمضان في حفله بالسعودية - فيديو

320223014828618098919

مفاجأة غير متوقعة حول ثروة أصالة .. كم تبلغ؟

5331659_1651822490

إليكم حقيقة تعرض نجم كسر عضم لحادث سير