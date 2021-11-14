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الأحد، 14-11-2021 03:15 م

حقيقة وفاة الفنان زهير رمضان

زهير-رمضان


الوكيل الإخباري - وجّهت رئيسة فرع دمشق لنقابة الفنانين تمادور غانم إنذاراً "إلى جميع الصفحات العامة والشخصية التي تبث أخبار كاذبة وإشاعات غير صحيحة لأي فنانة أو فنان كان"، قائلة "سنلجأ إلى القضاء ومحاكم الجرائم الإلكترونية، وقد أعذر من أنذر". 

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ويأتي هذا المنشور عقب شائعات انتشرت مؤخراً تزعم أنّ الفنان السوري زهير رمضان توفي في أحد مستشفيات دمشق بعد معاناته من عارض صحي تمثل بالتهاب الرئة. 

وكانت غانم نشرت أمس عبر حسابها على "فيسبوك" منشوراً أعلنت فيه أن الفنان السوري بخير ولا صحة لإشاعة وفاته، وقالت: "احترموا مصداقيتكم بنقل الخبر". 

 

المصدر - لبنان 24 

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