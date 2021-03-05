الجمعة 05-03-2021
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الجمعة، 05-03-2021 10:55 ص

حقيقة وفاة الفنان صباح فخري

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الوكيل الاخباري - تناقل بعض الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي خبر وفاة الفنان السوري صباح فخري، وهو ما أحدث بلبلة في أوساط محبّيه. إلا أن نقابة الفنانين السوريين كشفت أن هذا الخبر مجرد شائعة ونفت نفياً قاطعاً حدوث الوفاة، ولهذا أصدرت بياناً نشرته على حسابها الخاص في "فيسبوك" وجاء فيه: "بعد التواصل مع الزميل أنس فخري ابن الفنان القدير صباح فخري، تم التأكد من أن الفنان القدير صباح فخري بخير وبصحة تامة، وكل خبر لم يصدر عن صفحة نقابة الفنانين فهو إشاعة".

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كذلك أشار موقع "البيان" الإماراتي إلى أن أنس نفى ما أُشيع عن وفاة والده، مبدياً استغرابه إطلاق مثل هذه الشائعات وواصفاً إياها بالبغيضة.


كذلك كتبت الفنانة السورية سهر أبو شروف على حسابها الخاص في "تويتر": "الأستاذ العملاق صباح فخري بألف خير الله يطوّل بعمره يا رب".
ويُشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها إطلاق شائعات عن وفاة الفنان الكبير. فقد حدث هذا في العام 2017 وفي مرات أخرى عدة.

 

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