حقيقة وفاة الإعلامي عمرو أديب بعد تعرضه لحادث سير مروّع.. شاهد

الوكيل الاخباري - تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية خبر وفاة الاعلامي المصري عمرو أديب في احد مستشفيات 6 أكتوبر، بعد تعرضه لحادث سير مروع في الجيزة.

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وقال عماد أديب، شقيق الإعلامي المصري عمرو أديب في تصريحات صحفية، إن عمرو أديب تعرض لحادث سير في منطقة 6 أكتوبر، مبينا بأنه نقل للمستشفى، وسيقوم بأخذ صور أشعة وكشف طبي لتقدير مدى إصابته وحالته الصحية.



وتداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية خبر وفاة الاعلامي المصري عمرو أديب بحادث سير مروع في الجيزة، حيث أكدت وسائل إعلام محلية أن صحة الاعلامي أديب مستقرة فيما يجري ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحريات في حادث التصادم الذي أسفر عن إصابته.



ونفت وسائل إعلام محلية كافة الانباء المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي حول وفاة الاعلامي عمرو أديب، مؤكدة ان حالته مستقرة.

يذكر أن الإعلامي المصري عمرو أديب مذيع ومقدم برامج مصري. يرأس محطة نجوم أف إم إذاعة مصرية، ويشارك في إدارة عدد من المشروعات التي يمتلكها "آل أديب" في مصر، حيث تزوج مرتين الأولى من "أماني سوكا" ولديه منها خالد، ولاحقاً تزوج من الإعلامية لميس الحديدي ولديه ولدان ويعيش في القاهرة.







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