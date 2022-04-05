حلمي بكر يفجر مفاجأة حول طلاق شيرين عبد الوهاب

الوكيل الإخباري - أحدث الموسيقار المصري حلمي بكر جدلاً من خلال تصريحه حول عدم طلاق الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، مشيرا أن ذلك لم يحدث والدليل هو "حملها"، حسب كلامه، الذي ظهرت ملامحه في إحدى الحفلات الأخيرة.



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وتابع حلمي بكر خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن هذا الأمر لا يقلل من شأنها فهي فنانة عظيمة، وهناك أصوات وأجيال كثيرة تقلدها، وأوضح أنها بدأت بالاعتذار عن الغناء رغبة في الاعتزال، وهو من قال لها أن تغير رأيها لان "الجمهور لا يعتزله ولا نعتذره".







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