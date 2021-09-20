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الإثنين، 20-09-2021 04:14 م

حمو بيكا في أقوى هجوم على حسن شاكوش

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الوكيل الإخباري - حلّ مطرب المهرجانات حمو بيكا ضيفاً على برنامج "الترابيزة"، الذي تقدّمه الإعلامية أميرة بدر على قناة "الشمس" الفضائية، حيث عبّر عن غضبه من المطرب حسن شاكوش، مشيراً إلى أنه يظهر بشخصية مغايرة لشخصيته الحقيقية، ويُقلّد الفنان محمد رمضان، كما أشار بيكا الى أنه لا يرى شاكوش محبوباً من الناس.

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إذ قال: "حسن شاكوش بيحب يدخل في شخصية مش بتاعته، يعني أنا حمو بيكا هو بيقلد محمد رمضان بوقفته واستايله، ورقصته، هو عاوز يبقى محمد رمضان". وأضاف: "المهرجانات مش فيها رقم 1، لكن لو شاكوش شايف نفسه رقم 1 دي حاجة ترجع له، والنجاح هو أن الناس تحبّك ده الكنز الحقيقي".

 

وأشار إلى أنه لا يرى شاكوش محبوباً من الناس بالقول: "أنا مش شايف الناس بتحب شاكوش، مثلاً على "يوتيوب"، الناس كلها بتقول له إنه بيقلد محمد رمضان، محمد رمضان محبوب، وله جمهور، أنا مش بقلد حد أنا حمو بيكا، لكن شاكوش بيقلد، حتى حَلق الحلاقة بتاعته كمان، وأنا مش هانصحه ميقلدوش، لأنه بيشوف وبيسمع".


وكشف حمو بيكا خلال الحلقة عن الأعمال التي تشارك فيها مع شاكوش، لافتاً الى أنه تعاون معه في خمس أغنيات، ولكن شاكوش رفض أن يطرحها، من دون أن يعرف السبب لرفضه طرح الأغنيات.

 

المصدر - لها 

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