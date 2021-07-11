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الأحد، 11-07-2021 04:50 م

حورية فرغلي تكشف عن تبنيها طفلين من ذوي الاحتياجات الخاصة

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الوكيل الإخباري - كشفت الفنانة حورية فرغلي، أنها تبنت طفلين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتتكفل بهما تماماً منذ فترة طويلة.

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وأضافت، في تصريحات صحافية، أنها تزورهما من فترة إلى أخرى، لكنها لا تزورهما بشكل مستمر لأنها لا تريد أن تراهما بهذه الحالة التي يمران بها.


وكان حورية قد تكفلت من قبل بطفل الخادمة التي كانت تعمل معها وهي غير مصرية، وكشفت حورية وقتها أن الخادمة أتت لها وأخبرتها أنها حملت من رجل غريب وأن الرجل تركها وهرب، ولذلك كانت تريد أن تتخلص من الطفل، ولكن حورية رفضت ذلك الأمر وقررت التكفل بالطفل.

 

وأشارت إلى أنها بعد تعلقها بالطفل هربت الخادمة به إلى بلدها بعد كل ما قدمته لها.

يذكر أن النجمة المصرية قررت العودة للسينما بفيلم «براءة ريا وسكينة» مع وفاء عامر وبدأت تصويره بالفل فور عودتها من أمريكا حيث أجرت هناك عدة عمليات تجميل في أنفها.

المصدر - لها 

 




 

 


 

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