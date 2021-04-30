أول ظهور للفنانة حورية فرغلي بعد 4 عمليات جراحية خطيرة.. شاهد

الوكيل الاخباري - انتهت الفنانة المصرية حورية فرغلي، من إجراء أحدث العمليات التي أجرتها مؤخراً بأنفها وذلك بأحد المستشفيات بأمريكا.

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وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي الصور الأولى لحورية بعد إجرائها الجراحات الأربع، وظهرت بحالة جيدة ورسمت الابتسامة على وجهها بعد نجاح هذه العمليات.



ومن المقرر وصولها يوم الأحد المقبل إلى مصر، على أن تعود مرة أخرى إلى أمريكا فى شهر آب (أغسطس) لإجراء عملية أخرى.

كانت النجمة حورية فرغلي قد طالبت منذ فترة جمهورها ومحبيها الدعاء لها، حيث خضعت لإجراء العملية الجراحية الثالثة فى أنفها، مع طبيب أمريكي بأحد مستشفيات في شيكاغو، وهى عبارة عن تأهيل لوضع العظام في المكان المناسب حتى يعود شكلها الطبيعي.



وأجرت حورية فرغلي العملية الجراحية الثانية فى "الأنف"، فى الأول من آذار (مارس) الماضي، وذلك بعد 20 يوماً من إجراء العملية الجراحية الأولى، وتكللت العمليتان بالنجاح حيث كانت الأولى استقطاع خلايا جذعية وعظام من القفص الصدري، ووضعهما فى الأنف ليعود الأنف لشكله الطبيعي، والثانية تعديل الأنف للشكل الطبيعي ونحته.







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