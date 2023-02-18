السبت 18-02-2023
الوكيل الاخباري

الخارجية تدين الهجوم الإرهابي في جمهورية باكستان

التعامل مع 1008 حالات اسعافية خلال 24 ساعة

زلزال بقوة 4,8 درجة في الشرق الأقصى الروسي

خطة أممية لهيكلة الديون السيادية وخفض كلف الإقراض للدول النامية

2.2 مليار دينار حجم الاستثمار بالمناطق الحرة والتنموية

التعليم العالي: بدء تقديم طلبات إساءة الاختيار لطلبة التكميلي الأحد

مجلس النواب يؤكد الثبات خلف الملك في الدفاع عن القدس

3 وفيات وإصابة من عائلة واحدة باستنشاق غاز مدفأة في عمّان

الملكة تهنئ بذكرى الإسراء والمعراج

اعلان هام من جامعة مؤتة لطلبة التكميلي

السبت، 18-02-2023 12:20 م

خالد زكي يوضح حقيقة عمل جزء ثانٍ من "طباخ الرئيس"

1280x960


الوكيل الإخباري- بعد انتشار أخبار عن عزم إحدى شركات الإنتاج عمل جزء ثانٍ من فيلم طباخ الرئيس"، الذي قام ببطولته الفنان الراحل طلعت زكريا بمشاركة الفنان خالد زكي والذي عرض في عام 2008، كشف الأخير حقيقة الأمر قائلاً في تصريحات صحافية: "كل ما تردد عن إمكانية عمل جزء ثانٍ من فيلم طباخ الرئيس، أمر ليس له أساس من الصحة والفكرة غير مطروحة من الأساس.

وانتقد خالد زكي، رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين رددوا مؤخراً شائعات عن تدهور حالته الصحية، قائلاً: "أنا بصحة جيدة، وكل ما تردد حول تدهور حالتي الصحية مجرد شائعة".

وتابع: "مش أول مرة تخرج عليّ الإشاعة دي، خرجت قبل كده من 5 شهور، ولكن أنا الحمد لله بخير".

وانتشرت في وقت سابق شائعات عن تدهور الحالة الصحية للفنان خالد زكي، الأمر الذي أثار قلق الجمهور لمعرفة حقيقة الأمر، وهي المرة الثانية التي تنتشر فيها شائعة تدهور الحالة الصحية له، حيث ونفى وقتها الأمر، معرباً عن انزعاجه من هذه الشائعات التي تخرج عليه من حين لآخر.

اضافة اعلان

 

لها

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
439758Image1

ما حقيقة رفض طلب أنجلينا جولي بتبني هذه الطفلة بعد زلزال سوريا؟

2021_11_15_18_28_58_360

أهم مشاهير الفن الذين أصيبوا بالخرف

439714Image1

سيرين عبد النور ترد على الهجوم الذي تعرضت له بسبب مساعدة المتضررين من الزلازل

main_image63efcd84e7a57

تعرف على أهم مسلسلات رمضان الدينية والتاريخية - أسماء

imgid556839

فنان أردني مشهور : أهلي ضيعوني 3 مرات في طفولتي

25

بيع "الكبير أوي" في مول .. وأحمد مكي يقدم بلاغا