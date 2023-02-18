خالد زكي يوضح حقيقة عمل جزء ثانٍ من "طباخ الرئيس"

الوكيل الإخباري- بعد انتشار أخبار عن عزم إحدى شركات الإنتاج عمل جزء ثانٍ من فيلم طباخ الرئيس"، الذي قام ببطولته الفنان الراحل طلعت زكريا بمشاركة الفنان خالد زكي والذي عرض في عام 2008، كشف الأخير حقيقة الأمر قائلاً في تصريحات صحافية: "كل ما تردد عن إمكانية عمل جزء ثانٍ من فيلم طباخ الرئيس، أمر ليس له أساس من الصحة والفكرة غير مطروحة من الأساس.



وانتقد خالد زكي، رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين رددوا مؤخراً شائعات عن تدهور حالته الصحية، قائلاً: "أنا بصحة جيدة، وكل ما تردد حول تدهور حالتي الصحية مجرد شائعة".



وتابع: "مش أول مرة تخرج عليّ الإشاعة دي، خرجت قبل كده من 5 شهور، ولكن أنا الحمد لله بخير".



وانتشرت في وقت سابق شائعات عن تدهور الحالة الصحية للفنان خالد زكي، الأمر الذي أثار قلق الجمهور لمعرفة حقيقة الأمر، وهي المرة الثانية التي تنتشر فيها شائعة تدهور الحالة الصحية له، حيث ونفى وقتها الأمر، معرباً عن انزعاجه من هذه الشائعات التي تخرج عليه من حين لآخر.

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