الأحد 20-03-2022
الوكيل الاخباري

الإفتاء توضح: لقاح وفحص كورونا لا يبطلان الصيام

مصدر يرجح تحديد دوام الموظفين في رمضان خلال أيام

السماح لفئات جديدة بالتسجيل على منصة دعم الكهرباء

توجيه هام من النيابات العامة بحق مطلقي العيارات النارية

التنمية للمواطنين: تبرعوا للجهات المرخصة

وظائف بقطاع السياحة في البلقاء

الملك يطلع على سير التحضير للإنتخابات

مطالبات باعتماد يوم الانتخابات عطلة لعمال القطاع الخاص لتعزيز المشاركة فيها

وكلاء السياحة: الاقبال على العمرة لا زال ضعيفاً ونواجه تحدي العثور على غرف فندقية

الحاج توفيق يتوقع ارتفاع الأسعار خلال الأشهر المقبلة

الأحد، 20-03-2022 10:51 ص

درايك يشتري قصر روبي ويليامز في بيفرلي هيلز - صورة

images-1-15


الوكيل الإخباري - اشترى الفنان العالمي درايك قصر النجم البريطاني روبي ويليامز في بيفرلي هيلز في كاليفورنيا.

اضافة اعلان

 

القصر المترامي الاطراف مؤلف من 10 غرف نوم و22 حماماً. دفع درايك 75 مليون دولار ثمن هذا العقار سانحاً للنجم البريطاني ان يحقق مكسباً بـ32 مليون دولار. روبي ويليامز كان اشترى القصر منذ سبع سنوات بمبلغ 43 مليون دولار.

 

القصر المصمم حسب الذوق الايطالي التوسكاني يضم ايضاً مرآب للسيارات يتسع لأحد عشرة سيارة، كما يحتوي على غرفة لتخزين النبيذ، غرفة للجيمناستيك، غرفة للالعاب، مصعد، ملعب تنيس وحوض للسباحة.


 

 

 

الفن

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
2c4a1727fc

نقيب الفنانين السورين يضع شرطا على اصالة لعودتها الى سوريا

7c5b90bd-7887-4007-8b41-e9bd26d83c7b

شاهد.. رامي عياش وزوجته داليدا يحتفلان بعيد ميلاد ابنهما

al.Watar-130320-3

الفنانة زينة مكي بطلة فيلم الهيبة

نادين

شاهد..نادين نسيب نجيم تفاجئ إبنتها بمناسبة عيد ميلادها

1-44

محمد الشرنوبي يحذر من انتحال شخصيته

12-12-21-462600539

فيديو نادر لعمرو دياب وهو يغني لأم كلثوم