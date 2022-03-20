درايك يشتري قصر روبي ويليامز في بيفرلي هيلز - صورة

الوكيل الإخباري - اشترى الفنان العالمي درايك قصر النجم البريطاني روبي ويليامز في بيفرلي هيلز في كاليفورنيا.

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القصر المترامي الاطراف مؤلف من 10 غرف نوم و22 حماماً. دفع درايك 75 مليون دولار ثمن هذا العقار سانحاً للنجم البريطاني ان يحقق مكسباً بـ32 مليون دولار. روبي ويليامز كان اشترى القصر منذ سبع سنوات بمبلغ 43 مليون دولار.

القصر المصمم حسب الذوق الايطالي التوسكاني يضم ايضاً مرآب للسيارات يتسع لأحد عشرة سيارة، كما يحتوي على غرفة لتخزين النبيذ، غرفة للجيمناستيك، غرفة للالعاب، مصعد، ملعب تنيس وحوض للسباحة.





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