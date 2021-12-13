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الإثنين، 13-12-2021 02:09 م

دعوى قضائية ضد محمد عادل إمام

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الوكيل الإخباري - اقام منتج شهير دعوى قضائية ضد محمد عادل امام وذلك لرفضه رد مقدم تعاقد بقيمة 900 الف جنيه حصل عليه من إجمالي أجره الذي يبلغ 9 ملايين جنيه، وذلك عن فيلم "الرفاعي" الذي تم رفضه بعد اعتراض بعض الجهات على تنفيذه.

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وحاول المنتج الشهير ايجاد حلول ودية على مدى عامين ولكن "ابن الزعيم" رفض إعادة المبلغ وأصر على وضعه في حسابه المصرفي. ولجأ المنتج إلى القضاء، حيث يتم النظر في القضية أواخر الشهر الجاري، لا سيما في ظل رفض محمد عادل إمام الحلول الودّية، سواء بإعادة المبالغ المالية كما هو متفق عليه أو العمل على فيلم بنفس القيمة.

 

المصدر - الفن 

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