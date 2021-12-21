دنيا بطمة تحتفل بذكرى زواجها بفيديو يوثق حياتها الخاصة

الوكيل الإخباري - احتفلت الفنانة المغربية دنيا بطمة بذكرى زواجها من المنتج البحريني محمد الترك بطريقة مميّزة، من خلال نشر مقطع فيديو يوثق أبرز اللحظات التي عاشاها معاً طوال تسع سنوات.



وشاركت بطمة متابعيها على تطبيق "إنستغرام" بمقطع فيديو كهدية لزوجها حمل عنوان "إلى حبيب عمري" وتضمن توثيقاً لأبرز المحطات في حياتهما بدأتها بمشاهد من لقائهما الأول وحفل زفافهما، ووصفته بـ"أجمل تواريخي"، واستعرضت كذلك لقطات من استقبال طفلتهما الأولى "غزل" لتعود وتنقل المرحلة الصعبة من حياتهما خلال اتّهامها بقضية صفحة "حمزة مون بيبي"، وقدّمت الشكر للترك على وقوفه بجانبها في تلك المرحلة الصعبة من حياتها.





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المصدر - لها

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