دنيا بطمة تشعل مواقع التواصل في أحدث ظهور لها - صور

الوكيل الإخباري - نشرت الفنانة المغربية دنيا بطمة مجموعة صور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير وتفاجأ المتابعون من التغييرات التي طرأت على وجهها اذ وضعت قرطاً تحت فمها لأول مرة ونشرت العديد من الصور القريبة لوجهها استعرضت فيها مكياجها اللافت والجميل جدا.

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وعلق المتابعون على التغيير الواضح في وجهها فاعتبر كثر انها خضعت لبعض التعديلات في وجهها فعلق أحدهم كل مرة تبدلي وجهك وعلق آخر الفلوس مو بس تغير النفوس ، تغير الشكل هم من ناحية ثانية دافع كثر عن دنيا وأشاروا الى ان المكياج سبب اختلاف ملامحها.













المصدر - الفن