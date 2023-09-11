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الإثنين، 11-09-2023 12:36 م

دنيا سمير غانم تحتفل بيوم ميلاد زوجها برسالة رومانسية

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الوكيل الإخباري- نشرت الفنانة دنيا سمير غانم عبر حسابها الشخصي في "إنستغرام" مجموعة صور جمعتها بزوجها الإعلامي رامي رضوان احتفلت بها بيوم ميلاده.

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ووجّهت دنيا من خلال الصور رسالة رومانسية الى زوجها، حيث كتبت معلّقة عليها: "كل سنة وأنت طيب يا حبيبي وربنا يوفقك دايماً ويكافئك على قد تعبك ومجهودك وحبك لشغلك وأهلك واحترامك لكل الناس وإحساسك إنك دايماً عايز كل حاجة تبقى أحسن، وعمري ما هنسى أد إيه وقفت جنبي في أصعب أيام حياتي. ربنا يخليك لينا".


وكان المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي قد كرَّم دنيا سمير غانم عن مسلسل "جت سليمة"، الذي عُرض في رمضان الماضي، وعبّرت دنيا عن سعادتها بهذا التكريم، حيث نشرت مجموعة صور برفقة مايا مرسي من الاحتفالية التي نظّمها المجلس بعنوان "المرأة في دراما رمضان"، وعلّقت عليها قائلةً: "تشرفت بتكريمي من المجلس القومي للمرأة عن مسلسل "جت سليمة"... شكراً جزيلاً للدكتورة مايا مرسي على اهتمامك وتشجيعك، وشكراً لفريق عمل المسلسل على مجهودكم وإخلاصكم".

 

لها


 




 

 


 

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