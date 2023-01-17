دنيا سمير غانم تحيي ذكرى ميلاد والدتها دلال عبدالعزيز بصور وكلمات مؤثرة

الوكيل الإخباري-حرصت الفنانة دنيا سمير غانم على إحياء ذكرى ميلاد والدتها الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، والتي توافق اليوم 17 من يناير .



ونشرت دنيا عددا من الصور التي جمعتها مع والدتها الراحلة وشقيقتها إيمي، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعتي " انستجرام " ، وعلقت قائلة: " أعظم وأحن وأطيب أم في الدنيا.. كل سنة وأنت طيبة وبإذن الله في الجنة يا رب.. أنا بسمع صوت دعاكي ونصايحك طول الوقت.. أنت في قلوبنا كلنا ربنا يرحمك ويسعدك ويا رب تكونوا متهنيين أنت وبابي.. اللهم اجعلهم آمنين مطمئنين في نور من نورك يا رب " .

اضافة اعلان















اظهار أخبار متعلقة