الثلاثاء 17-01-2023
الوكيل الاخباري

الجامعة الهاشمية: تمديد فترة التقدم بطلبات الالتحاق في برنامجي بكلية الهندسة

تشكيلات إدارية في وزارة الداخلية - اسماء

فيديو - اصطدام قلاب بأربع مركبات متوقفة في أبو نصير

البنك الأوروبي : 55% من الأردنيين يرون أن تغيُّر المناخ أثر على الدخل

ألمانيا تتجه لتسمية وزير جديد للدفاع.. فمن هو؟

التربية: صرف رواتب معلمي التعليم الإضافي غداً

الأمن يحذر من شركات وهمية تدَّعي قدرتها على تأمين وظائف مقابل مبالغ مالية

استشهاد شاب برصاص الاحتلال عند مدخل حلحول شمال الخليل

وزارة العمل: مطلوب 3855 موظف نادل طعام

الحكومة تحدد موعد اطلاق الـ 5G في الأردن

الثلاثاء، 17-01-2023 12:02 م

دنيا سمير غانم تحيي ذكرى ميلاد والدتها دلال عبدالعزيز بصور وكلمات مؤثرة

324244222_1131335277565352_7439010589243398871_n


الوكيل الإخباري-حرصت الفنانة دنيا سمير غانم على إحياء ذكرى ميلاد والدتها الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، والتي توافق اليوم 17 من يناير .

ونشرت دنيا عددا من الصور التي جمعتها مع والدتها الراحلة وشقيقتها إيمي، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعتي "  انستجرام " ، وعلقت قائلة:  " أعظم وأحن وأطيب أم في الدنيا.. كل سنة وأنت طيبة وبإذن الله في الجنة يا رب.. أنا بسمع صوت دعاكي ونصايحك طول الوقت.. أنت في قلوبنا كلنا ربنا يرحمك ويسعدك ويا رب تكونوا متهنيين أنت وبابي.. اللهم اجعلهم آمنين مطمئنين في نور من نورك يا رب " .

اضافة اعلان

 

 


 





اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
19_2023-638094803282694717-269

وفاة الممثلة الإيطالية الشهيرة جينا لولو بريجيدا

433636Image1

نادين الراسي : ما حدا بيعرف ظروف الثاني

15-01-23-287610514

أحمد زاهر يكشف سراً جديداً عن مرضه

1111

بساعة "كاسيو".. بيكيه يرد على أغنية شاكيرا

63c4fa62423604393030315e

وفاة الشاعر المصري ناصر الجيل بأزمة قلبية .. وهذا آخر ما كتبه !

20220908223443260

أصالة تلتقي جمهورها الإماراتي في حفل جديد الشهر القادم

أخبار متعلقة
111

سلاف فواخرجي تستذكر والدها الراحل بفيديو مؤثّر

دنيا-سمير-غانم-وايمي-سمير-غانم-1648721835-0

إيمي سمير غانم تعايد شقيقتها دنيا بمناسبة ميلادها

01_33_23_00_80

ذكرى ميلاد الفنان الراحل عبد المنعم مدبولي

BeFunky-collage-30

إيمي سمير غانم تهاجم بحدة متابعاً بسبب شقيقتها