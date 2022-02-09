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الأربعاء، 09-02-2022 03:18 م

دنيا سمير غانم تكشف موعد طرح فيلم تسليم أهالي

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الوكيل الإخباري - دنيا سمير غانم عادت للتواصل مع جمهورها على مواقع التواصل اليوم، وأجرت محادثة مع متابعيها على انستغرام، أجابت بها على عدة أسئلة لهم، وكذلك كشفت عن عدة مفاجآت فنية لها في الفترة المقبلة.

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وأعلنت أيضاً دنيا سمير غانم عن موعد طرح فيلمها الكوميدي الجديد "تسليم أهالي" والذي تشارك به مع الفنان هشام ماجد، وانتهت من تصويره منذ فترة طويلة، ولكن تأجل عرضه أكثر من مرة، قبل أن ترد دنيا سمير غانم على أسئلة الجمهور حوله، وتؤكد عرضه في موسم عيد الفطر المقبل، كما كشفت دنيا سمير غانم عن رغبتها في تقديم أدوار درامية بعيداً عن الكوميديا وكذلك أعمال تاريخية، وتمنت العمل مجدداً مع الفنان يحيى الفخراني.

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