رسالة غريبة من عبير صبري - صورة

الوكيل الإخباري - نشرت الفنانة عبير صبري على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" صورة جديدة لها وأرفقتها بتعليق حمل رسالة غريبة لجمهورها.



كتبت عبير تعليقاً على صورتها قائلة: "وتعمل نفسك مبسوط.. وتعمل نفسك فرحان.. وتعمل نفسك موافق.. وتعمل مقتنع.. وتعمل نفسك مش شايف وتعمل نفسك مجتهد وتعمل مصدق وتعمل قابل وراضي وانت لا قابل ولا راضي.. انت مجرد مستسلم وماشي بالمركب بالأحمال بالأحزان لغايه آخر المشوار اللي هتكتشف آخره انك معشتش".

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