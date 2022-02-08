الفنان السوري عابد فهد ينعي ريان ويدعو لإنقاذ فواز

الوكيل الإخباري - نشر الفنان السوري عابد فهد على حسابه الرسمي في إنستغرام صورةً مقسومة يظهر في نصفها الأول الطفل الراحل ريان وفي النصف الآخر الطفل السوري المخطوف فواز قطيفان.





اضافة اعلان

وعلّق على الصورة بالقول: الرحمة لروحك أيّها الملاك لقد أبكيتنا، وأشار إلى أنّ الله جعل ريان حكمة وعبرة للجميع من خلال اتحاد الجميع لإنقاذه.





كما تطرق لقضية الطفل السوري فواز القطيفان المختطف في درعا السورية منذ نوفمبر الماضي، والذي ظهر بمقطع فيديو وهو يصرخ ” مشان الله لا تضربوني”، ودعا المجتمع لتسليط الضوء، ومساعدة عائلته على تخلصيه من الوحوش البشرية.





يذكر أنّ خاطفي فواز يطالبون أهله بدفع فدية تصل قيمتها لحوالي 150 ألف دولار أمريكي من أجل إطلاق سراحه.



218